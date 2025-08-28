Достижения.рф

В посёлке Быково 30 августа проведут благотворительную ярмарку «Дари»

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Благотворительная ярмарка «Дари», приуроченная к началу учебного года, будет развёрнута в посёлке Быково Раменского муниципального округа в субботу, 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.



Ярмарку проведут на территории храма Воскресения Христова. Она откроется в 11 утра.

«Гостей ждёт аукцион, мастер-классы для всей семьи, лотерея, интеллектуальный турнир для школьников, анимация, подарки для будущих первоклассников, концерт, а также бесплатные детские вещи для тех, кто в них нуждается», — говорится в сообщении.
Кроме того, организатор ярмарки — благотворительный фонд «Дари свет» — устроит сбор вещей для своего подопечного Михаила Голубева, который сейчас проходит курс реабилитации после инсульта.
Лев Каштанов

