В посёлке Быково 30 августа проведут благотворительную ярмарку «Дари»
Благотворительная ярмарка «Дари», приуроченная к началу учебного года, будет развёрнута в посёлке Быково Раменского муниципального округа в субботу, 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Ярмарку проведут на территории храма Воскресения Христова. Она откроется в 11 утра.
«Гостей ждёт аукцион, мастер-классы для всей семьи, лотерея, интеллектуальный турнир для школьников, анимация, подарки для будущих первоклассников, концерт, а также бесплатные детские вещи для тех, кто в них нуждается», — говорится в сообщении.Кроме того, организатор ярмарки — благотворительный фонд «Дари свет» — устроит сбор вещей для своего подопечного Михаила Голубева, который сейчас проходит курс реабилитации после инсульта.