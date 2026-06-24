Платными парковками Подмосковья воспользовались более двух миллионов раз

24 июня 2026, 18:28

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше двух миллионов раз автомобилисты воспользовались платными парковками в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Платные парковки появились в Подмосковье осенью 2024 года в четырёх городах: Видном, Реутове, Королёве и Красногорске. Сейчас они открыты в 34 округах, их ёмкость составляет 12,4 тыс. машино-мест.





«Популярность таких парковок постоянно растёт. Например, в первом квартале 2026 года там оставляли машины 957 тысяч раз — в 13 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.