В Павловском Посаде построили ещё одну линию электропередачи

24 июня 2026, 18:08

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Новую линию электропередачи построили в Павловском Посаде специалисты компании «Мособлэнерго». Подключиться к ней могут потребители на Кореневской улице. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на Минэнерго Московской области.





Длина линии составляет свыше 100 метров. Она идёт от трансформаторной подстанции № 148.





«Линию проложили по существующим опорам, без установки дополнительных столбов. Для неё использовали самонесущий изолированный провод: он безопаснее обычных проводов и лучше переносит погодные нагрузки», — говорится в сообщении.