В Павловском Посаде построили ещё одну линию электропередачи
Новую линию электропередачи построили в Павловском Посаде специалисты компании «Мособлэнерго». Подключиться к ней могут потребители на Кореневской улице. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на Минэнерго Московской области.
Длина линии составляет свыше 100 метров. Она идёт от трансформаторной подстанции № 148.
«Линию проложили по существующим опорам, без установки дополнительных столбов. Для неё использовали самонесущий изолированный провод: он безопаснее обычных проводов и лучше переносит погодные нагрузки», — говорится в сообщении.Кроме того, электрики установили современный прибор учёта, который позволит точно фиксировать объём потребления электроэнергии.