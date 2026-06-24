В МФЦ Наро-Фоминска для жителей открыли окно МосОблЕИРЦ
В Многофункциональном центре Наро-Фоминска открыли окно МосОблЕИРЦ. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Теперь жители могут получить в МФЦ консультацию по начислениям, передать показания приборов учёта, актуализировать данные, решить другие вопросы с расчётами за жилищно-коммунальные услуги.
МФЦ продолжает расширять перечень услуг, чтобы жители могли решать большинство вопросов в формате одного окна.
«Новый формат позволит быстрее получать необходимые услуги. Посетители смогут сразу получить в МФЦ документы и передать их специалисту расчётного центра без дополнительных поездок», – рассказал начальник управления «Наро-Фоминск» МосОблЕИРЦ Вадим Котов.
Для тех, кто предпочитают решать все вопросы дистанционно, доступны цифровые сервисы МосОблЕИРЦ. В личном кабинете или на сайте можно передать показания, направить обращение, получить консультацию специалиста.
Кроме того, работает сервис веб-консультаций. Чтобы обсудить вопросы начислений и платёжных документов, не выходя из дома, достаточно записаться на удобное время и подключиться к сотруднику онлайн.