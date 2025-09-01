Площадь Карла Маркса в Талдоме откроют после благоустройства в сентябре
В Талдоме завершается масштабная реконструкция одного из главных общественных пространств города – площади Карла Маркса. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Работы стали частью комплексной программы по обновлению городской инфраструктуры. На первом этапе демонтировали пришедшую в негодность брусчатку. Новое покрытие будет долговечным и безопасным. Удалены аварийные деревья – их заменили здоровыми саженцами. Начато строительство современного фонтана», – рассказали в пресс-службе.Памятник Ленину, который является историческим и культурным символом площади, останется на месте. После завершения работ обновлённая площадь превратится в современную пешеходную зону, ориентированную на комфортное пребывание горожан и гостей. Проект включает установку красивой архитектурной подсветки.
На площади появятся точки для зарядки мобильных устройств. Исторические плакаты расскажут о значимых событиях и личностях, связанных с Талдомом. Комфортные лавочки с эргономичным дизайном пригласят к отдыху.
Открытие обновлённой площади Карла Маркса запланировано на сентябрь.