Площадь лесовосстановления в Подмосковье превысила объём санитарных рубок
Проведение экологических акций помогло высадить в Подмосковье с 2013 года 16,3 млн саженцев в лесах и 3,5 млн – в парках. Такие данные привёл губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов.
Главной темой стали промежуточные итоги и задачи по сохранению подмосковных лесов. Речь, в частности, шла о восстановлении зелёных угодий, массовых акциях по посадке деревьев с участием жителей, о проведении санитарно-оздоровительных мероприятий.
«Для Подмосковья лес – важнейшая часть экосистемы. Он занимает 42% нашей территории. Мы видим, как активно жители участвуют в мероприятиях по посадке деревьев. Они стали традиционными и по-настоящему народными. Благодаря экологическим акциям с 2013 года высажено 16,3 млн саженцев в лесах и 3,5 млн – в парках. А всего в Подмосковье за 14 лет посадили 159 млн деревьев. Площадь лесовосстановления превысила площадь санитарных рубок. Задача – сохранять этот темп, поддерживать интерес и включённость жителей как за счёт полюбившихся, так и за счёт новых форматов», – сказал Воробьёв.
В 2010-2015 годах подмосковные леса пострадали от пожаров и короеда-типографа. Для их восстановления за 14 лет были проведены санитарные рубки на площади 52 000 гектаров и восстановительные мероприятия на площади 63 000 гектаров. В результате объём восстановленных лесных территорий уже на одну пятую превысил площадь участков, где проводились вырубки.
В текущем году план лесовосстановления будет перевыполнен. Вместо запланированных 895 гектаров работы завершат на площади 916 гектаров. Всего высадят 3 млн новых деревьев. Для этого используют только подмосковный посадочный материал. В будущем году планируют провести лесовосстановление на территории не менее 1700 гектаров.
С 2013 года в регионе проходят масштабные мероприятия по восстановлению лесов с участием жителей. Это весенние акции «Лес Победы» и «Сад памяти», а также осенние ‒ «Наш лес. Посади своё дерево», «Сохраним лес» и «День в лесу. Посади своё дерево».
«Массовые посадки леса стали в Подмосковье доброй традицией, которая объединяет поколения. Эта традиция вышла за пределы лесных угодий. В муниципалитетах за 10 лет в акциях приняли участие 1,5 миллиона человек, которые высадили 4,7 млн деревьев», ‒ сказал глава Комлесхоза региона Алексей Ларькин.
Помимо лесовосстановления и экологических, в Подмосковье регулярно проводят санитарно-оздоровительные мероприятия. Речь идёт об уборке неликвидной древесины, выборочных и сплошных рубках, удалении аварийных деревьев. Это помогает устранить больные, засохшие и сломанные растения, предотвратить распространение вредителей и болезней лесных насаждений, уменьшить риск лесных пожаров.
В следующем году санитарно-оздоровительные мероприятия планируют провести на площади более 4000 гектаров. В программу войдут участки вдоль Минского, Ленинградского, Новорижского, Горьковского и других шоссе, а также территории рядом с населёнными пунктами Одинцовского, Химкинского, Красногорского, Истринского и других городских округов. При этом порядка двух третей участков включили в программу по обращениям жителей.