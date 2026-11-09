Площадь лесовосстановления в Подмосковье превысила объём санитарных рубок

09 ноября 2026, 16:28

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Проведение экологических акций помогло высадить в Подмосковье с 2013 года 16,3 млн саженцев в лесах и 3,5 млн – в парках. Такие данные привёл губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов.





Главной темой стали промежуточные итоги и задачи по сохранению подмосковных лесов. Речь, в частности, шла о восстановлении зелёных угодий, массовых акциях по посадке деревьев с участием жителей, о проведении санитарно-оздоровительных мероприятий.

«Для Подмосковья лес – важнейшая часть экосистемы. Он занимает 42% нашей территории. Мы видим, как активно жители участвуют в мероприятиях по посадке деревьев. Они стали традиционными и по-настоящему народными. Благодаря экологическим акциям с 2013 года высажено 16,3 млн саженцев в лесах и 3,5 млн – в парках. А всего в Подмосковье за 14 лет посадили 159 млн деревьев. Площадь лесовосстановления превысила площадь санитарных рубок. Задача – сохранять этот темп, поддерживать интерес и включённость жителей как за счёт полюбившихся, так и за счёт новых форматов», – сказал Воробьёв.

А. Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

А. Ларькин (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Массовые посадки леса стали в Подмосковье доброй традицией, которая объединяет поколения. Эта традиция вышла за пределы лесных угодий. В муниципалитетах за 10 лет в акциях приняли участие 1,5 миллиона человек, которые высадили 4,7 млн деревьев», ‒ сказал глава Комлесхоза региона Алексей Ларькин.

А. Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)