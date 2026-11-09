Подмосковные акции по посадке леса с 2013 по 2026 годы привлекли 465 000 человек
В Подмосковье с 2013 по 2026 годы постоянно проводятся акции по посадке леса. В них участвовали 465 000 человек. Такие данные стали известны на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Суммарная площадь посадок превысила 4500 гектаров. Форматы лесных акций в регионе охватывают массовые, семейные, корпоративные и образовательные мероприятия.
Так, акция «Сад памяти» проходит в лесном фонде и населённых пунктах, «Сохраним лес» — в лесах. А для семей в будущем году планируют подготовить новый формат: родители смогут получить через портал госуслуг сертификат и посадить дерево в честь рождения ребёнка.
Для бизнеса Мособллес проводит на территориях компенсационного лесовосстановления экотимбилдинги. Школьники и студенты участвуют в «Лесных лабораториях» и работе школьных лесничеств. Занятия проводят в питомниках и в лесничествах.
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