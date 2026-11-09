Подмосковные акции по посадке леса с 2013 по 2026 годы привлекли 465 000 человек

09 ноября 2026, 15:43

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Подмосковье с 2013 по 2026 годы постоянно проводятся акции по посадке леса. В них участвовали 465 000 человек. Такие данные стали известны на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами округов.