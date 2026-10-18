Воробьев поздравил подмосковных дорожников с профессиональным праздником

18 октября 2026, 10:30

оригинал Андрей Воробьев (Фото: Телеграм/vorobiev_live)

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Соответствующий пост появился в его телеграм-канале.





Сегодня, 18 октября, более 25 тысяч специалистов региона отмечают День работника дорожного хозяйства. Инженеры, строители, техники, водители и многие другие ежедневно делают дороги безопаснее и комфортнее для поездок. Так как праздник традиционно совпал с Днем отца, губернатор особенно отметил тех, для кого дорожное дело стало семейным призванием.

