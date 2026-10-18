Воробьев поздравил подмосковных дорожников с профессиональным праздником
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Соответствующий пост появился в его телеграм-канале.
Сегодня, 18 октября, более 25 тысяч специалистов региона отмечают День работника дорожного хозяйства. Инженеры, строители, техники, водители и многие другие ежедневно делают дороги безопаснее и комфортнее для поездок. Так как праздник традиционно совпал с Днем отца, губернатор особенно отметил тех, для кого дорожное дело стало семейным призванием.
«Поздравляю дорожников с профессиональным праздником и всех мужчин, которые растят детей, — с Днем отца! Желаю здоровья, семейного благополучия и как можно больше поводов гордиться своими близкими», — написал он.Среди таких людей — Евгений Фролов из производственного комплекса «Серебряно-Прудский», который продолжил дело родителей. Его отец 25 лет управлял комбинированной дорожной машиной, а мать 34 года работает в отрасли.
Также Воробьев рассказал об Андрее Дудыкине из комплекса «Рузский», который почти 19 лет работает в отрасли, как когда-то и его отец. Его младший сын также интересуется техникой и собирается продолжить семейное дело.
Виталий Близнюк из комплекса «Серпуховский» трудится вместе с женой Татьяной, которая ведет бухгалтерию. Их старший сын Александр отвечает в Мосавтодоре за исправность техники, на которой работает отец.
Олег Авакумов уже 18 лет в дорожной отрасли: летом он прокладывает дороги, а зимой расчищает их от снега. В этом году при его участии в Талдомском и Дмитровском округах уложили 22,5 километра асфальта. А его дочь Анна работает главным специалистом в Дмитровском подразделении Мосавтодора.
Родион Куликов больше восьми лет трудится в комплексе «Чеховский»: управляет автогрейдером, катком и трактором, занимается ремонтом и строительством региональных дорог.