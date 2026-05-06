Пловчиха из Подмосковья взяла бронзу этапа Мировой серии в Париже
Представительница Подмосковья Дарья Майбородина завоевала бронзовую медаль на этапе Мировой серии по плаванию среди паралимпийцев в Париже. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Спортсменка областного Центра паралимпийских видов спорта заняла третье место на дистанции 50 метров вольным стилем. Она преодолела дистанцию за 30,68 секунды. Победу в заплыве одержала представительница Узбекистана, серебряную награду получила спортсменка из Украины.
Этап Мировой серии проходил в Париже с 1 по 3 мая 2026 года. Турнир собрал 194 участников из 39 стран. Россию на соревнованиях представляли десять спортсменов. Старт входит в квалификационный цикл отбора на Паралимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.
Для Дарьи Майбородиной турнир стал первым международным стартом такого уровня и принес дебютную награду на мировой арене. Ранее в 2026 году на чемпионате России в Саранске спортсменка показала четвертый результат на дистанции 50 метров вольным стилем и выиграла серебро на стометровке. Осенью 2025 года на Кубке России в Раменском она также завоевала золотую и серебряную медали.
