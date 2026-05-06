Пловчиха из Подмосковья взяла бронзу этапа Мировой серии в Париже

06 мая 2026, 17:10

оригинал Фото: istockphoto / Evgenii Mitroshin

Представительница Подмосковья Дарья Майбородина завоевала бронзовую медаль на этапе Мировой серии по плаванию среди паралимпийцев в Париже. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.