В Павловском Посаде обсудили основные задачи на ближайшее время
Очередное оперативное совещание, посвящённое решению актуальных задач, провёл глава Павлово-Посадского Денис Семёнов. Собравшиеся обсудили окончание отопительного сезона, подготовку к празднованию Дня Победы, ремонт дорог и пр. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Отопление в округе планируют отключить 7 мая. Блоку ЖКХ и управляющим компаниям дали задание провести этот процесс максимально организованно.
«В преддверии Дня Победы в округе привели в порядок около десяти воинских мемориалов и украсили улицы. В праздничные дни в Павловском Посаде проведут тождественные митинги, а также вело- мото- и автопробеги», — говорится в сообщении.А по теме дорожных работ главе округа сообщили, что на Парковой улице ремонт уже закончен, подготовка ведётся на улице Поликова в Электрогорске и в Назарьеве, а у дома №7 по улице Каляева по просьбе жителей заделают ямы на асфальте.