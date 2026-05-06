Из Балашихи в Москву отправился «Электропоезд Победы»

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Балашиха

Акцию «Электропоезд Победы» организовало подмосковное отделение «Единой России» в среду, 6 мая. Об этом сообщает пресс-служба партии.



Участие в мероприятии приняли волонтёры, юнармейцы, а также ветераны войны и узники концлагерей.

«Акция началась с митинга у станции Железнодорожная, где участники развернули 30-метровую Георгиевскую ленту. А затем «Электропоезд Победы» отправился в Москву, а пассажиры слушали рассказы участников Великой Отечественной войны, а также стихии песни военных лет», — говорится в сообщении.
Глава округа Балашиха, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров отметил, что эта акция уже превратилась в добрую традицию.

«Такие инициативы помогают сохранять связь поколений и выразить благодарность нашим ветеранам», — сказал Юров.
Финальной точкой путешествия стал Белорусский вокзал. Там участники акции почтили память железнодорожников, внесших вклад в Победу, и возложили цветы к памятнику «Прощание славянки».
Лев Каштанов

