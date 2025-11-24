Юные гимнастки из Пушкинского округа отличились на турнире в Щёлкове

24 ноября 2025, 17:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Пушкинский

23 ноября в Щёлкове прошёл турнир по художественной гимнастике «Юные таланты». Пушкинский городской округ на соревнованиях представили спортсменки клуба «Динамо-Ивантеевка», показавшие высокий уровень подготовки. Девочки выступали под руководством Ирины Лятиной при поддержке Маргариты Сониной и Любови Свиридовой, сообщает пресс-служба администрации городского округа.







Гимнастки впечатлили судей техникой, артистизмом и собранностью, что позволило им завоевать целый ряд наград. В категории 2018 года в упражнении «без предмета + обруч» золото получили Анастасия Билюшова и София Бикеева. Изабель Зоркольцева заняла второе место, а Ева Кашеварова и Мария Голикова — третье. В упражнении «без предмета» Анита Погосян стала серебряным призёром, Виктория Архипова — бронзовым.



В категории 2017 года (два вида) третье место заняла Елизавета Седова. В упражнении «без предмета + вид» серебро завоевала София Жаренова. В выступлении «без предмета» первое место уверенно взяла Ксения Кутлина.



Каждый выход юных спортсменок на ковёр стал подтверждением их трудолюбия и стремления к результату.