Губерниев заявил, что Гусева надо оставлять главным тренером «Динамо»

25 ноября 2025, 13:41

Фото: istockphoto/bildobjektiv

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил победу московского «Динамо» над махачкалинским со счетом 3:0 в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).





Как пишет Metaratings.ru, это была первая игра команды без Валерия Карпина, который ушел с поста главного тренера по собственному желанию. Исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.



