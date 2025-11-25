Губерниев заявил, что Гусева надо оставлять главным тренером «Динамо»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил победу московского «Динамо» над махачкалинским со счетом 3:0 в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
Как пишет Metaratings.ru, это была первая игра команды без Валерия Карпина, который ушел с поста главного тренера по собственному желанию. Исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.
«Желаю удачи Гусеву. Его надо оставлять главным тренером», — сказал Губерниев.После 16 туров «Динамо» набрало 20 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. 30 ноября «бело-голубые» сыграют на выезде с «Ахматом».
Начало матча запланировали на 16:30 по московскому времени.