Пловец Гирев из Подмосковья стал призёром чемпионата Европы
Иван Гирев из Видного завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Подмосковный спортсмен выиграл награду в эстафете 4×100 метров вольным стилем.
«Гирев выступал в команде с Егором Корневым, Александром Щеголевым и Василием Кукушкиным. Российский квартет финишировал с результатом 3 минуты 10,12 секунды и уступил сборной Венгрии всего 0,09 секунды. А третье место заняла сборная Хорватии», — говорится в сообщении.Чемпионате Европы по водным видам спорта стартовал 31 июля и завершится 16 августа. Всего на турнире разыгрывают 80 комплектов медалей — в плавании в бассейне и на открытой воде, синхронном плавании, прыжках в воду и хай-дайвинге. В настоящее время в копилке России семь золотых, семь серебряных и семь бронзовых медалей.