Пловец Степанов из Подмосковья завоевал ещё две медали всемирной Универсиады
Одну золотую и одну серебряную медали завоевал подмосковный спортсмен Александр Степанов на всемирной летней Универсиаде по плаванию, которая проходит в Германии. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
На высшую ступень пьедестала почёта Александр Степанов поднялся по итогу заплыва на 800 метров вольным стилем.
«Результат Александра Степанова составил 7 минут и 46,51 секунды. Вторым с отставанием от лидера на четыре секунды финишировал Томмазо Гриффанте из Италии. А третье место с отставанием на 5,23 секунды занял представитель США Райан Джеймс», — говорится в сообщении.Серебряную медаль Александр Степанов завоевал в составе российской эстафетной команды. Соревнование проводилось в формате «4 по 200 метров». За команду также выступали Дмитрий Жаворонков, Александр Щеголев и Николай Колесников.
Ранее Александр Степанов выиграл золотую медаль Универсиады на дистанции 1500 метров вольным стилем.