Пловец Степанов из Подмосковья завоевал ещё две медали всемирной Универсиады

23 июля 2025, 14:37

оригинал Александр Степанов (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Одну золотую и одну серебряную медали завоевал подмосковный спортсмен Александр Степанов на всемирной летней Универсиаде по плаванию, которая проходит в Германии. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





На высшую ступень пьедестала почёта Александр Степанов поднялся по итогу заплыва на 800 метров вольным стилем.





«Результат Александра Степанова составил 7 минут и 46,51 секунды. Вторым с отставанием от лидера на четыре секунды финишировал Томмазо Гриффанте из Италии. А третье место с отставанием на 5,23 секунды занял представитель США Райан Джеймс», — говорится в сообщении.