Мигранты подрались с россиянами в Химках из-за футбольного поля
Драка из-за футбольного поля произошла между мигрантами и россиянами в подмосковных Химках.
Как сообщают Telegram-каналы, сначала приезжие громко выясняли отношения, а затем ссора переросла в потасовку. Обозреватели утверждают, что жители Химок подолгу ждут, пока иностранцы наиграются в мяч.
Перед этим стало известно, что незнакомец ударил 15-летнего подростка по лицу в Ленинградской области. Молодой человек поступил в офтальмологию 22 июля.
Уточнялось, что, по предварительной информации, инцидент произошел на территории ЖК «Янила Кантри» в скейт-парке. У юноши переломы стенок верхне-челюстной пазухи носа и орбиты правого глаза.
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