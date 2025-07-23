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В Подмосковье пройдёт фестиваль «Кубок мужества» для ветеранов боевых действий

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Во дворце спорта «Надежда» в Серпухове 26 июля проведут межрегиональный спортивный фестиваль среди ветеранов боевых действий «Кубок мужества». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.



Фестиваль соберёт участников вооружённых конфликтов со статусом ветеранов боевых действий из разных регионов России. Спортсмены выступят в таких дисциплинах, как пауэрлифтинг, спортивное метание ножа, адаптивный гиревой спорт и адаптивный бокс.

«Проведение «Кубка мужества» направлено на развитие адаптивного спорта, укрепление связей между спортивными организациями инвалидов, популяризацию здорового образа жизни и содействие патриотическому воспитанию населения посредством спорта», – отметили в министерстве.

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Турнир пройдёт в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Торжественная церемония открытия начнётся в полдень 26 июля.

Место проведения: Московская область, городской округ Серпухов, п. Большевик, ул. Клубная, д.1, дворец спорта «Надежда».


Лора Луганская

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