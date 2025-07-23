Старший сын Кадырова оставил пост президента футбольного клуба «Ахмат»
Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат покинул пост президента футбольного клуба «Ахмат». Об этом сообщает пресс-служба чеченской команды.
Новым руководителем был назначен 32-летний Якуб Закриев, который ранее занимал должность вице-президента.
«Якуб Салманович с начала 2017 года занимал должность вице-президента клуба, активно участвуя в жизнедеятельности команды. Желаем удачи и успехов Якубу Салмановичу во благо родного клуба»», — говорится в сообщении.В мае прошлого года 19-летний Ахмат Кадыров возглавил Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту. В апреле текущего года он был удостоен звания «Почетный гражданин Грозного».
Перед этим сообщалось, что 17-летний Адам Кадыров получил нагрудный знак отряда ОМОН «Ахмат-Грозный» за регулярную помощь и поддержку подразделения.