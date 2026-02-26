Пловцы из Подмосковья завоевали девять медалей на II этапе Кубка России
Три золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на втором этапе Кубка России по плаванию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Полина Лейкина, Роман Акимов и Иван Гирёв.
«Полина Лейкина показала лучший результат в заплыве на 1500 метров вольным стилем, Роман Акимов — на дистанции 400 метров вольным стилем, а Иван Гирёв — на дистанции 200 метров вольным стилем», — говорится в сообщении.Серебро подмосковной команде принесли Виктория Таранникова по итогам заплыва на 200 метров брассом, Дарья Рогожинова на дистанции 200 метров (комплексное плавание), Полина Лейкина на дистанции 400 метров (комплексное плавание) и Диана Валиуллина в заплыве на 1500 метров вольным стилем.
Третье место заняли Иван Гирёв в заплыве на 100 метров вольным стилем и Роман Акимов в заплыве на 200 метров вольным стилем.