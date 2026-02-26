Пловцы из Подмосковья завоевали девять медалей на II этапе Кубка России

26 февраля 2026, 10:15

оригинал Фото: istockphoto.com/PeopleImages

Три золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на втором этапе Кубка России по плаванию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Полина Лейкина, Роман Акимов и Иван Гирёв.





«Полина Лейкина показала лучший результат в заплыве на 1500 метров вольным стилем, Роман Акимов — на дистанции 400 метров вольным стилем, а Иван Гирёв — на дистанции 200 метров вольным стилем», — говорится в сообщении.