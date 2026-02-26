В Кашире провели детскую военно-спортивную игру
Военно-спортивную игру «Каширский рубеж 2026» провели в городском парке Каширы 23 февраля. Участниками мероприятия стали школьные команды. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Испытания проходили местные ребята и гости из Ступина. Они преодолевали полосу препятствий, метали учебные гранаты и демонстрировали знание основ тактической медицины.
«По итогам всех этапов победу одержала команда ступинской школы №2», — говорится в сообщении.Победителей наградили атаман Окской казачьей общины Юрий Дорофеев, заматамана Дмитрий Маматкулов и руководитель каширского отделения «Боевого братства» и координатор фонда «Защитники Отечества» Александр Серяпин.
А после награждения казаки Данила Абакумов и Василий Кондаков устроили показательное выступление с нагайками и шашками.