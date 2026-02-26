Достижения.рф

В Кашире провели детскую военно-спортивную игру

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Военно-спортивную игру «Каширский рубеж 2026» провели в городском парке Каширы 23 февраля. Участниками мероприятия стали школьные команды. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Испытания проходили местные ребята и гости из Ступина. Они преодолевали полосу препятствий, метали учебные гранаты и демонстрировали знание основ тактической медицины.

«По итогам всех этапов победу одержала команда ступинской школы №2», — говорится в сообщении.
Победителей наградили атаман Окской казачьей общины Юрий Дорофеев, заматамана Дмитрий Маматкулов и руководитель каширского отделения «Боевого братства» и координатор фонда «Защитники Отечества» Александр Серяпин.

А после награждения казаки Данила Абакумов и Василий Кондаков устроили показательное выступление с нагайками и шашками.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0