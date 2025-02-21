«Сейчас это невозможно»: Сергей Даду оценил идею матча между сборными России и Молдавии

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Проведение товарищеского матча между сборными России и Молдавии в настоящее время невозможно. Так считает бывший нападающий молдавской национальной команды и российских клубов «Алания» и ЦСКА Сергей Даду.
В интервью порталу Metaratings.ru он выразил надежду, что в ближайшее время «беспокойная ситуация» разрешится, а российские клубы вновь допустят к участию в еврокубках. Также получит возможность участвовать в международных турнирах и сборная России.
В календаре Российского футбольного союза (РФС) в этом году запланированы три товарищеских матча сборной России. В марте команда Валерия Карпина сыграет со сборной Замбии, на 6 июня запланирован матч с очень сильной Нигерией, а 10 июня российская национальная команда отправится в Минск на игру против Белоруссии.
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«Сейчас матч между сборными России и Молдавии невозможен. К сожалению, лозунг "спорт вне политики" забыт давным-давно», — посетовал бомбардир, кроме российских и молдавских клубов, поигравший также в «Мидтьюланде» из Дании.
В календаре Российского футбольного союза (РФС) в этом году запланированы три товарищеских матча сборной России. В марте команда Валерия Карпина сыграет со сборной Замбии, на 6 июня запланирован матч с очень сильной Нигерией, а 10 июня российская национальная команда отправится в Минск на игру против Белоруссии.
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Александр Бойцов