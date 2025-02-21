Боец UAE Warriors Зайнуков: Оливейра и Умар Нурмагомедов устроили бы настоящее шоу из боя

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Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов потерпел первое в своей карьере поражение от грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC 311. Об этом бое и о возможном следующем сопернике спортсмена из Дагестана порассуждал Боец UAE Warriors Магомед Зайнуков.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru он отметил, что каждый боец должен пройти через то, с чем столкнулся Умар в бою против оппонента из Грузии, впрочем, уже много лет живущего в США. Это травма, боль и невозможность задействовать весь свой арсенал. Зайнуков напомнил, что у Нурмагомедова была травмирована рука, которую он продолжает лечить до сих пор. Он также предположил, что по ходу поединка, возможно, следовало сменить тактику.
По его словам, он после того боя, прошедшего 18 января, ещё не видел Умара, который продолжает реабилитацию травмированной руки. Зайнуков напомнил, что бразилец Винисиус Оливейра в своё время бросал вызов Нурмагомедову. Магомед считает этого бойца достойным соперником и уверен, что их бой с Умаром получился бы равным и зрелищным, так как соперники достойны друг друга.
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«Можно было бы удары руками заменить на удары локтями. Мы не считали, что проигрываем по итогам трёх раундов. Это сложно, когда ты так дерешься, когда у тебя рука болит всё сильнее с каждым ударом», — сказал Магомед.
По его словам, он после того боя, прошедшего 18 января, ещё не видел Умара, который продолжает реабилитацию травмированной руки. Зайнуков напомнил, что бразилец Винисиус Оливейра в своё время бросал вызов Нурмагомедову. Магомед считает этого бойца достойным соперником и уверен, что их бой с Умаром получился бы равным и зрелищным, так как соперники достойны друг друга.
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Александр Бойцов