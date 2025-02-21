Алина Кабаева в новом статусе появилась на чемпионате России по художественной гимнастике – фото

Алина Кабаева (фото: РИА Новости/Максим Богодвид)
Олимпийская чемпионка Алина Кабаева, недавно занявшая пост главы сборной России по художественной гимнастике, появилась на чемпионате России. Фотографии с мероприятия опубликовал официальный Telegram-канал академии спортсменки «Небесная грация».
На новых кадрах 41-летняя Кабаева позирует вместе с четырёхкратным олимпийским чемпионом Алексеем Немовым и гимнасткой академии Марией Борисовой. Позже канал опубликовал видео, на котором Алина обнимает Марию и поздравляет её с победой.
В интервью Борисова призналась, что победить ей помогла именно поддержка Кабаевой и её рекомендации.
Напомним, что Ирина Винер на прошлой неделе покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Ранее пользователи сети уже сравнивали Алину Кабаеву с её наставницей, которая известна жестокими методами работы. Обсуждение было вызвано распространившимся видео, на котором Кабаева отчитывает подопечную, которая расплакалась из-за критики. Сама Винер неоднократно заявляла, что хочет в будущем видеть на своём месте именно Кабаеву.
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В интервью Борисова призналась, что победить ей помогла именно поддержка Кабаевой и её рекомендации.
Напомним, что Ирина Винер на прошлой неделе покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Ранее пользователи сети уже сравнивали Алину Кабаеву с её наставницей, которая известна жестокими методами работы. Обсуждение было вызвано распространившимся видео, на котором Кабаева отчитывает подопечную, которая расплакалась из-за критики. Сама Винер неоднократно заявляла, что хочет в будущем видеть на своём месте именно Кабаеву.
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Анастасия Чинкова