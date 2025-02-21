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Алина Кабаева в новом статусе появилась на чемпионате России по художественной гимнастике – фото

Алина Кабаева (фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Алина Кабаева (фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева, недавно занявшая пост главы сборной России по художественной гимнастике, появилась на чемпионате России. Фотографии с мероприятия опубликовал официальный Telegram-канал академии спортсменки «Небесная грация».
На новых кадрах 41-летняя Кабаева позирует вместе с четырёхкратным олимпийским чемпионом Алексеем Немовым и гимнасткой академии Марией Борисовой. Позже канал опубликовал видео, на котором Алина обнимает Марию и поздравляет её с победой.

В интервью Борисова призналась, что победить ей помогла именно поддержка Кабаевой и её рекомендации.


Напомним, что Ирина Винер на прошлой неделе покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Ранее пользователи сети уже сравнивали Алину Кабаеву с её наставницей, которая известна жестокими методами работы. Обсуждение было вызвано распространившимся видео, на котором Кабаева отчитывает подопечную, которая расплакалась из-за критики. Сама Винер неоднократно заявляла, что хочет в будущем видеть на своём месте именно Кабаеву.

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РПЛ ведет подсчет возможного рекорда Артема Дзюбы
20 февраля 2025, 15:40

Фото: iStock/Pixfly

На сегодняшний день РПЛ проводит статистику, связанную с установлением возможного рекорда форварда Артема Дзюбы по параметру «гол+пас» в премьер-лиге.
В 2024 году журналисты «СЭ» совместно с порталом «Спортс» посчитали, что у Дзюбы 83 голевых передачи, а у бывшего полузащитника, а ныне тренера «Локо» Лоськова — 135. Таким образом, он является лидером по числу результативных действий в чемпионате России — 255 очков. При этом Дзюба отстает на 9 очков. Однако цифры не являются официальными, тем не менее РПЛ начала заниматься оцифровкой протоколов с момента основания лиги.

«Убеждены, что официальная статистика должна формироваться и быть представлена исключительно Лигой. К сожалению, до текущего сезона в РПЛ не занимались ретроспективной статистикой. Однако в прошлом 2024 году, еще до момента представления альтернативной статистики Дзюбы, спортивный департамент Лиги начал заниматься оцифровкой протоколов матчей с момента основания РПЛ (РФПЛ)», — рассказал представитель РПЛ в беседе с «РБ Спорт».

По его словам, сейчас эта работа становится более очевидной, и уже начались переговоры с информационным и коммерческим партнерами. При этом отмечается, что основной задачей является объединение общедоступной информации, и последующая интеграция с данными текущего сезона.

Так, Дзюбе нужно набрать еще девять очков, чтобы превзойти Лоськова по числу результативных баллов в премьер-лиге.

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#статистика
#спартак
#рпл
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Названа примерная сумма трансфера Глебова из «Ростова» в «Динамо»
Сумма трансфера Глебова из «Ростова» в «Динамо» может составить 9 млн евро
20 февраля 2025, 15:32

Фото: istockphoto/darkojow

Трансфер полузащитника «Ростова» Данила Глебова может обойтись «Динамо» в девять миллионов евро. Как пишет «РБ Спорт», переговоры между клубами завершились накануне вечером.
Из общей суммы гарантированы семь миллионов. Сначала пять, а летом — еще два. Если Глебов достигнет определенного отрезка по числу проведенных за «Динамо» игр, «Ростов» получит еще миллион сверху. А еще один миллион — при победе «бело-голубых» в Кубке страны, либо чемпионате.

Вчера игрок проходил медосмотр в одной из московских клиник.

В нынешнем сезоне футболист сыграл в 17 матчах, а всего за «Ростов» — 191 игру. Данилу Глебову 25 лет.

Ранее эксперт назвал команду, от которой зависит исход чемпионства Российской Премьер-Лиги.

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Абаев раскрыл, от кого зависит исход чемпионской гонки в РПЛ
Абаев: исход чемпионской гонки в РПЛ зависит от «Зенита»
20 февраля 2025, 12:43

Фото: istockphoto/Rost-9D

Исход чемпионства в Российской Премьер-Лиге зависит от петербургского «Зенита», поскольку у него самый сильный состав. Об этом порталу Metaratings.ru рассказал экс-вратарь нескольких российских клубов Илья Абаев.
«Зенит» определённо является лидером РПЛ. Эта команда отлично укомплектована. «Спартак» пытается усилиться и приблизиться к нему. Футболисты «Зенита» серьёзно относятся не только к играм с лидерами, но и с аутсайдерами. Так что проблем с мотивацией у них нет. У «Зенита» самый сильный состав, исход чемпионской гонки зависит от него. У Семака больше шансов победу в этом сезоне, чем у его конкурентов», — прокомментировал собеседник.
«Зенит» находится на втором месте турнирной таблицы РПЛ, по итогам 18 туров команда набрала 39 очков, как и «быки» из «Краснодара», однако уступает им в дополнительных показателях.

Ранее стало известно, о чем не смогли договориться «Родина» и «Спартак».

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#мир
#россия
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«Родина» и «Спартак» не договорились по Коледину
«Родина» продлила аренду Рядно у ЦСКА вместо перехода Коледина
20 февраля 2025, 12:28

Фото: istockphoto/Rost-9D

«Родина» и «Спартак» не смогли договориться о переходе правого защитника «красно-белых» Юрия Коледина. Как уточняет Metaratings.ru, 20-летний игрок молодежной сборной России взаимодействовал с «Родиной» на турецком сборе.
Возможно, Коледина арендует другой клуб. Не исключено, что он будет из Российской Премьер-Лиги.

При этом «Родина» продлила аренду Михаила Рядно, выступающего в российской молодежке. Рядно — левый защитник ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Брага» из Португалии договариваются о трансфере футболиста-хавбека Родриго Саласара.

По оценкам экспертов, его стоимость на рынке равна 16 миллионам евро. В настоящее время «Брага» консультируется с банком о возможности получения средств.

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«Отпустило после трех массажей»: Зайнуков о тренировках с Нурмагомедовым
Зайнуков рассказал о тренировках с Нурмагомедовым
20 февраля 2025, 12:08

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Бойцу Магомеду Зайнукову помогли массажные сеансы после тренировок с Хабибом Нурмагомедовым. Об этом пишет портал MMA.Metaratings.ru.
«Когда Хабиба Нурмагомедова не бывает в зале, тренировки немного другие. С ним на тренировках много борьбы. Я с ним боролся два месяца, недавно шею отпустило. После трех массажей на шею», — сказал Зайнуков.
Бойца ожидает бой с Шахмаром Садыговым в турнире UAE Warriors 58. Послужной список Зайнукова насчитывает шесть побед без поражений. Садыгова — пять побед без поражений.

Ранее стало известно о реванше Кокоша с Мамедовым. Предстоящее событие уже назвали главным в рамках турнира «Осьминог-5».

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