Пловцы из Подмосковья завоевали шесть медалей на чемпионате России

09 июня 2026, 11:32

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, две серебряные и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на чемпионате России. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходят в Казани с 6 по 11 июня.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Герман Зажирский из Истры по итогам заплыва на 200 метров баттерфляем и Иван Гирев из Ленинского округа, показавший лучший результат на дистанции 200 метров вольным стилем. Кроме того, серебро в этом заплыве вольным стилем взял ещё один подмосковный спортсмен — Роман Акимов из Мытищ», — говорится в сообщении.