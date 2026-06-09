Пловцы из Подмосковья завоевали шесть медалей на чемпионате России
Две золотые, две серебряные и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на чемпионате России. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходят в Казани с 6 по 11 июня.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Герман Зажирский из Истры по итогам заплыва на 200 метров баттерфляем и Иван Гирев из Ленинского округа, показавший лучший результат на дистанции 200 метров вольным стилем. Кроме того, серебро в этом заплыве вольным стилем взял ещё один подмосковный спортсмен — Роман Акимов из Мытищ», — говорится в сообщении.Две награды получили представительницы Московской области на дистанции 400 метров комплексным плаванием среди женщин: Диана Валиуллина из Рузы заняла втрое место, а Дарья Рогожинова из Мытищ — третье.
Бронзовую медаль получила также подмосковная команда в смешанной эстафете 4х100 метров.