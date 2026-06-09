В Подмосковье спасли трёх человек, потерявших сознание от краски
Двух мужчин в возрасте 63 и 55 лет и 66-летнюю женщину, пострадавших от испарений строительной краски, спасли работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошёл в СНТ «Капань» Одинцовского округа. В единую службу спасения «Система-112» сообщили, что в подвале частного дома находятся три человека без сознания.
«Оказалось, что хозяин дома решил покрасить подвал, но во время работы ему стало плохо. Его друг заметил это, спустился, чтобы помочь, и упал рядом. Потом в подвал, чтобы выручить пострадавших, отправилась хозяйка, однако тоже потеряла сознание. Сын увидел, что его родители и друг отца лежат без чувств, сперва тоже попытался помочь самостоятельно, но понял, что не справляется, и обратился за профессиональной помощью», — говорится в сообщении.Прибывшие на место спасатели, используя средства защиты, спустились в подвал, надели на пострадавших кислородные маски, вынесли их на улицу и передали медикам. По предварительной оценке, причиной происшествия стало скопление в подвале отравляющих химических веществ.