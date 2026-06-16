Подмосковные юниоры завоевали 11 медалей на первенстве России по боксу

16 июня 2026, 10:23

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали завоевали представители Московской области на первенстве России по боксу среди юниоров и юниорок 19-22 лет и юниорок 17-18 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили в Краснодаре с 1 по 13 июня. В них приняли участие 536 спортсменов из 74 российских регионов.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись подмосковные спортсменки Ксения Вишневская, Полина Спирина и Арина Варсанян», — говорится в сообщении.