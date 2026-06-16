Представители Подмосковья завоевали шесть наград «Российской студенческой весны»

16 июня 2026, 11:42

оригинал Фото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области

Шесть наград привезла делегация Московской области с финала фестиваля «Российская студенческая весна» для учащихся средних специальных учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства информации и молодежной политики.





В фестивале участвовали полторы тысячи человек, они представили на суд жюри около 600 творческих работ в разных направлениях — от вокала и моды до оригинального жанра. Финал проходил в Хабаровске.





«В Хабаровск отправилась подмосковная сборная из 30 лучших исполнителей. Ребята завоевали шесть призовых мест в танцевальном и вокальном направлениях», — сказала министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.