Представители Подмосковья завоевали шесть наград «Российской студенческой весны»
Шесть наград привезла делегация Московской области с финала фестиваля «Российская студенческая весна» для учащихся средних специальных учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства информации и молодежной политики.
В фестивале участвовали полторы тысячи человек, они представили на суд жюри около 600 творческих работ в разных направлениях — от вокала и моды до оригинального жанра. Финал проходил в Хабаровске.
«В Хабаровск отправилась подмосковная сборная из 30 лучших исполнителей. Ребята завоевали шесть призовых мест в танцевальном и вокальном направлениях», — сказала министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.По итогам конкурса вокалистов лауреатом первой степени стала студентка Ногинского колледжа Ярослава Ячменева, лауреатами второй степени — Анастасия Панченко из Егорьевского колледжа педагогики и искусства и вокальный ансамбль «Гуслица», а лауреатом третьей степени — вокальная студия «Ветер перемен» Губернского колледжа.
В танцах лауреатом первой степени стал большой состав ансамбля танца «Славянский Лик» из Губернского колледжа, а лауреатом второй степени — малый состав.