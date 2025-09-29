Пловцы Щелково завоевали 80 медалей на Кубке городов Восточного Подмосковья
8 сентября в Электростали прошел первый этап IV Кубка по плаванию и подводному спорту. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из Московской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Ивановской и Калужской областей, рассказали в Администрации городского округа Щёлково.
Щёлковский детский центр «Нептун» представили 50 юных спортсменов. Они завоевали 80 медалей: 38 золотых, 25 серебряных и 17 бронзовых. Команда стала победителем в общекомандном медальном зачете.
Второй этап Кубка пройдет 26 октября также в Электростали.
