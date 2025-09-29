Пловцы Щелково завоевали 80 медалей на Кубке городов Восточного Подмосковья

29 сентября 2025, 17:34

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Щёлково

8 сентября в Электростали прошел первый этап IV Кубка по плаванию и подводному спорту. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из Московской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Ивановской и Калужской областей, рассказали в Администрации городского округа Щёлково.