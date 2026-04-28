Пловцы-синхронисты из Подмосковья взяли девять медалей чемпионата России
Три золотые, одну серебряную и пять бронзовых медалей завоевали представители Московской области на чемпионате России по синхронному плаванию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Три награды подмосковной сборной принесли Яна Ковальчук и Анастасия Никитенко.
«Девушки стали лучшими в дисциплинах «дуэт» и «дуэт — техническая программа» и заняли второе место в дисциплине «дуэт — произвольная программа», — говорится в сообщении.Команда из 12 областных спортсменок поднялась на высшую ступень пьедестала почёта в дисциплине «группа» и взяла три бронзы в дисциплинах «группа — техническая программа», «группа — произвольная программа» и «акробатическая группа».
Кроме того, две бронзовые награды получили Ксения Акчибаш и Максим Чернышев в произвольной программе и соревнованиях микст-дуэтов.