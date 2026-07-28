Пловцы-юниоры из Подмосковья взяли восемь медалей на первенстве России
Две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали завоевали представители Московской области на первенстве России по плаванию среди юниоров и юниорок 16–18 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходили в Калуге с 21 по 25 июля.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Карина Петросянц по итогам заплыва на 100 метров вольным стилем и Диана Валиуллина на дистанции 200 метров вольным стилем. Кроме того, Диана заняла второе место в комплексном плавании на 400 метров», — говорится в сообщении.Ещё одну серебряную медаль Подмосковью принесла команда юниорок в составе Карины Петросянц, Виктории Таранниковой, Ангелины Львовой и Миры Булычевой в эстафете 4×100 метров комбинированным плаванием.
А бронзовые награды завоевали Егор Кочкин в заплыве на 200 метров баттерфляем, Виктория Таранникова на дистанции 200 метров комплексным плаванием, Антонина Сидорова в стометровке брассом и команда юниорок в составе Дарьи Тимашпольской, Виктории Таранниковой. Полины Лейкиной и Дианы Валиуллиной в заплыве 4×200 метров вольным стилем.