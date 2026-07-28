Пловцы-юниоры из Подмосковья взяли восемь медалей на первенстве России

28 июля 2026, 09:33

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали завоевали представители Московской области на первенстве России по плаванию среди юниоров и юниорок 16–18 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили в Калуге с 21 по 25 июля.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Карина Петросянц по итогам заплыва на 100 метров вольным стилем и Диана Валиуллина на дистанции 200 метров вольным стилем. Кроме того, Диана заняла второе место в комплексном плавании на 400 метров», — говорится в сообщении.