В Дубне «Городок здоровья» посетили более 300 взрослых и детей

27 июля 2026, 17:57

Видео: Министерство здравоохранения Московской области

В Дубне прошла акция «Городок здоровья», которую специалисты городской больницы организовали сразу на двух площадках. Как сообщили в медучреждении, мероприятия посетили более 200 взрослых и свыше 100 детей.