В Дубне «Городок здоровья» посетили более 300 взрослых и детей
Видео: Министерство здравоохранения Московской области
В Дубне прошла акция «Городок здоровья», которую специалисты городской больницы организовали сразу на двух площадках. Как сообщили в медучреждении, мероприятия посетили более 200 взрослых и свыше 100 детей.
В Сквере Ветеранов врачи-онкологи проводили онкоскрининг, осматривали кожу и родинки. Кроме того, специалисты измеряли артериальное и внутриглазное давление, оценивали основные физические показатели, выполняли экспресс-анализ уровня глюкозы в крови и консультировали жителей.
В Парке семейного отдыха организаторы сделали ставку на интерактивный формат. Вместо привычных медосмотров гостей ждали тематические квесты, посвящённые здоровью зрения, работе мозга, правильному питанию и навыкам оказания первой помощи.
Большой интерес вызвала площадка с очками виртуальной реальности, где участники смогли познакомиться со строением человеческого организма. Все посетители получили подарки в беспроигрышной лотерее. Среди призов — спортивный инвентарь, умные скакалки, фитнес-резинки, часы и наушники.
Главными призами стали взрослые и детские велосипеды, самокаты и скейтборды. Главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов отметил, что организаторы стремились показать: забота о здоровье может быть не только полезной, но и увлекательной. По его словам, игровой формат помог взрослым и детям легче воспринимать важную информацию, а медицинские специалисты в этот день стали для жителей наставниками и партнёрами.
В больнице также напомнили, что её специалисты регулярно участвуют в областной акции «Проверь здоровье в парке», которая позволяет жителям пройти обследование во время прогулки без предварительной записи.
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