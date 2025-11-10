Пловцов со всего Подмосковья объединило открытое первенство в Серебряных Прудах

10 ноября 2025, 15:54

Фото: пресс-служба администрации м. о. Серебряные Пруды

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Волна» в Серебряных Прудах состоялось Открытое первенство муниципального округа по плаванию памяти Героя России С. Фирсова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.







Традиционные соревнования, которые проходят каждый в год, вновь собрали пловцов со всего Подмосковья. В этом сезоне на водных дорожках комплекса развернулась напряжённая борьба между спортсменами Коломны, Зарайска, Луховиц, Егорьевска и Серебряных Прудов. Болельщики активно поддерживали пловцов, создавая атмосферу праздника спорта.



Участники разыграли медали на дистанции 50 метров вольным стилем, на спине и баттерфляем.

