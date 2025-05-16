В Ступине 19 мая начнётся обработка территорий от борщевика Сосновского

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино
Обработка территорий гербицидом для уничтожения борщевика Сосновского начнётся в городском округе Ступино 19 мая. Площадь работ составит 50 гектаров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Борьба с борщевиком Сосновского — необходимая мера для поддержания порядка на наших территориях и обеспечения безопасности жителей. Просим отнестись к проводимым работам с пониманием, обращать внимание на предупредительные знаки и соблюдать осторожность на обработанных участках», — заявили в администрации округа.Обработка от борщевика будет проходить в 25 населённых пунктах: деревнях Починки, Шелково, Проскурниково, Ананьино, Алфимово, Авдотьино, Рубины, Хирино, Кунавино, Березня, Благовское, Госконюшня, Старокурово, Дорки, Ивановское, Коледино и Орешково, посёлках Малино, Новоселки, Починки и Усады, а также в сёлах Семеновское, Шугарово, Киясово и Мещерино.
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