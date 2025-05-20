Из Наро-Фоминска в зону СВО отправили питьевую воду

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.
В зону проведения спецоперации из Наро-Фоминского городского округа отправили очередную партию гуманитарной помощи с питьевой водой. Её получат добровольцы, мобилизованные, военнослужащие и мирные жители приграничных территорий, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Груз был сформирован при содействии главы округа Романа Шамнэ. Представители власти, военные и молодогвардейцы во главе с депутатом Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа, волонтёром Егором Балевым прибыли в Верею и приняли участие в отправке гуманитарного груза на фронт.
В сборе гумпомощи участвуют депутаты всех уровней власти, предприниматели, пенсионеры, школьники и жители Наро-Фоминского городского округа. Штаб по сбору помощи работает на базе Молодёжного комплексного центра по адресу: Наро-Фоминск, улица Ленина, дом 25-Б.
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«Работу по сбору гуманитарной помощи мы ведём с начала СВО. Сегодня погрузили около 10 тонн питьевой воды. Вопрос помощи нашим бойцам является приоритетным. Отправку гуманитарных грузов проводим на постоянной основе», – рассказал Балев.Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.
В сборе гумпомощи участвуют депутаты всех уровней власти, предприниматели, пенсионеры, школьники и жители Наро-Фоминского городского округа. Штаб по сбору помощи работает на базе Молодёжного комплексного центра по адресу: Наро-Фоминск, улица Ленина, дом 25-Б.
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Лора Луганская