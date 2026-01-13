Подмосковным больницам нужны доноры с тремя редкими группами крови

13 января 2026, 13:41

оригинал Фото: istockphoto.com/SeventyFour

В больницах Московской области не хватает донорской крови первой и третьей групп с отрицательным резус-фактором, также есть потребность в четвёртой положительной группе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Донором может стать любой гражданин России или иностранец, легально проживший в нашей стране не менее года, в возрасте от 18 лет и без медицинских противопоказаний.





«Приглашаем доноров с первой и третьей отрицательной и четвёртой положительной группами крови. Призываем вас стать героями для тех, кто прямо сейчас борется за свою жизнь и здоровье в больницах», — сказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.