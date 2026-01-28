По инициативе Подмосковья вводится новый порядок размещения НТО на частной земле
Совет Федерации утвердил законопроект, накануне принятый депутатами Госдумы, о размещении нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в частной собственности. Инициатива была предложена Московской областью.
Теперь такие объекты нельзя будет устанавливать произвольно, как раньше, а только в согласованных с органами местного самоуправления локациях.
Закон начнёт действовать с осени. Владельцы уже существующих НТО получат три месяца на подачу заявлений. В течение этого времени они вправе торговать без включения в утверждённые муниципалитетом схемы размещения.
Закон также вводит новый термин – «мобильный торговый объект». Это транспортное средство – автолавка, автомагазин, прицеп или цистерна. Такие объекты можно размещать в нескольких местах с указанием периодов нахождения в каждой точке.
«Инициировал этот законопроект губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьёв. На мой взгляд, документ очень правильный и важный. В каждом регионе должен быть порядок. Что касается мобильной торговли, то это относилось к полномочиям субъекта Федерации, а теперь закреплено законом, так как лоббисты пытались продвинуть другую философию. Сейчас все точки расставлены», – сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.В Подмосковья расположено более 138 000 предприятий торговли, 15% из которых – НТО. Это павильоны, палатки, киоски, ларьки, стенды, автомагазины, вендинговые аппараты, бахчевые, ёлочные развалы и многое другое. Треть из них находится на государственной и муниципальной земле, остальные – на частной.
«Принят очень важный закон, мы благодарны и Госдуме, и Совету Федерации. В нашей большой стране есть культура нестационарных торговых объектов И каждый регион заинтересован, чтобы, во-первых, это выглядело эстетично, а во-вторых, соблюдались санитарные нормы, всё соответствовало сертификату качества. Те, кто работает в нестационарной торговле, должен делать это законно», – отметил Воробьёв.Он напомнил, что в своё время обращался к президенту и просил поддержать этот закон, чтобы такой порядок был в каждом городе России.
«Сегодня парламент закон поддержал. Это говорит о том, что мы, регионы, можем при поддержке президента и дальше менять то, на что есть запрос у наших жителей», – добавил губернатор.Новая редакция закона закрепляет обязательную регистрацию НТО в муниципальном образовании. Теперь органы местного самоуправления получат дополнительные инструменты, чтобы регулировать размещение объектов на частных участках земли. Например, они смогут запрещать или ограничивать установку палаток рядом с памятниками, в исторических районах и зонах отдыха, чтобы сохранить облик города.
Владельцам торговых объектов нужно подать заявку на его включение в муниципальную схему размещения с необходимыми документами. НТО должны соответствовать всем нормативам.