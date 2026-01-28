По инициативе Подмосковья вводится новый порядок размещения НТО на частной земле

28 января 2026, 17:15

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Совет Федерации утвердил законопроект, накануне принятый депутатами Госдумы, о размещении нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в частной собственности. Инициатива была предложена Московской областью.





Теперь такие объекты нельзя будет устанавливать произвольно, как раньше, а только в согласованных с органами местного самоуправления локациях.



Закон начнёт действовать с осени. Владельцы уже существующих НТО получат три месяца на подачу заявлений. В течение этого времени они вправе торговать без включения в утверждённые муниципалитетом схемы размещения.



Закон также вводит новый термин – «мобильный торговый объект». Это транспортное средство – автолавка, автомагазин, прицеп или цистерна. Такие объекты можно размещать в нескольких местах с указанием периодов нахождения в каждой точке.

«Инициировал этот законопроект губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьёв. На мой взгляд, документ очень правильный и важный. В каждом регионе должен быть порядок. Что касается мобильной торговли, то это относилось к полномочиям субъекта Федерации, а теперь закреплено законом, так как лоббисты пытались продвинуть другую философию. Сейчас все точки расставлены», – сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Принят очень важный закон, мы благодарны и Госдуме, и Совету Федерации. В нашей большой стране есть культура нестационарных торговых объектов И каждый регион заинтересован, чтобы, во-первых, это выглядело эстетично, а во-вторых, соблюдались санитарные нормы, всё соответствовало сертификату качества. Те, кто работает в нестационарной торговле, должен делать это законно», – отметил Воробьёв.

«Сегодня парламент закон поддержал. Это говорит о том, что мы, регионы, можем при поддержке президента и дальше менять то, на что есть запрос у наших жителей», – добавил губернатор.