В Ступинской больнице заработал закупленный по нацпроекту аппарат МРТ
В рентгенологическом отделении Ступинской больницы запустили новый магнитно-резонансный томограф. Оборудование установили вместо устаревшего, выработавшего ресурс, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Медицинскую технику закупили благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
«Оснащение медучреждений современной техникой позволяет проводить более точные исследования и сокращает срок их ожидания. Сегодня в Ступинской больнице заработал магнитно-резонансный томограф. На его закупку было направлено около 153 млн рублей», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как напомнили в ведомстве, исследование проводится бесплатно, по полису ОМС. На него направит лечащий врач. Записаться на приём можно по телефону 122, инфомат в поликлинике, чат-бот Денис в мессенджере МАХ или региональный портал госуслуг «Здоровье».