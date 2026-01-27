Система «Безопасный регион» помогла за год раскрыть в Подмосковье 3300 преступлений

Система «Безопасный регион» помогла за год раскрыть в Подмосковье 3300 преступленийНа нём подвели итоги работы ведомства в 2025 году и обозначили задачи на 2026-й, наградили отличившихся сотрудников.
«Мы продолжаем реализацию национальных целей президента. Все они направлены на повышение качества жизни, решение системных вопросов и укрепление безопасности страны. Хочу поблагодарить весь личный состав, оперативников, участковых, сотрудников ГИБДД, руководство главка за ежедневную работу, от которой зависит комфорт и благополучие Подмосковья», – сказал глава региона.Он отметил, что ценит постоянный диалог и включённость в проблемы жителей. Это даёт заметный результат.
«Уже пять лет Подмосковье остаётся в первой десятке регионов с низким уровнем преступности. В 2025-м мы заняли по этому показателю седьмое место, тогда как в 2015-м – 19-е. Благодарю всех, кто помогает обеспечивать стабильность, порядок и безопасность», – подчеркнул Воробьёв.Он добавил, что в Подмосковье установлено порядка 167 000 камер системы «Безопасный регион», в том числе 45 000 – с функцией распознавания лиц. Более 300 000 их них интегрированы в единый контур с Москвой. В прошедшем году благодаря системе было раскрыто 3300 преступлений и выявлено 4000 правонарушений.
«Камеры контролируют почти 60% подъездов многоквартирных домов, всё это дает заметный эффект. Преступность снижается по разным категориям от 7% до 42%. Работаем в связке с Москвой. В этом году установим ещё порядка 10 000 камер. Наша задача – включать в программу наиболее чувствительные общественные места и другие локации, которые требуют внимания», – сказал губернатор.
Следить за порядком в Подмосковье помогают народные дружины. В прошлом году они помогли выявить 94 преступления.
«Трансформация народных дружин – ещё один важный проект для усиления поддержки правоохранительных органов и привлечения жителей к охране общественного порядка. С 2023 года мы работаем в этом направлении. Видим отклик у наших жителей. Сегодня в 34 подмосковных дружинах – 11 000 человек. Это заметный ресурс с конкретными задачами, маршрутизацией и связью», – подчеркнул Воробьёв.Особое внимание правоохранители уделяют борьбе с киберпреступлениями. Благодаря профилактической работе с населением в прошлом году количество краж с использованием IT-технологий сократилось на 30,4%.
Повседневная профилактическая работа с участниками дорожного движения тоже дала положительные результаты.
«Количество дорожно-транспортных происшествий в прошлом году сократилось на 5%. Всего за пять лет аварийность в области уменьшилась на 20%», – заявил начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков.
В прошлом году органам внутренних дел передали 219 единиц автотранспорта, более 4500 единиц техники. В 2026-м обновление материально-технической базы продолжится.
«От имени личного состава нашего главка выражаю глубокую признательность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьёву. Правительство области оказало нам поддержку в приобретении 219 единиц автомобильной техники и более 4500 единиц материально-технических средств. Отремонтировано девять участковых пунктов полиции, завершено строительство здания МВД в Кашире, реконструкция комплекса зданий Воскресенского Управления МВД, передано в пользование здание под отдел полиции в Долгопрудном», – добавил Пауков.Воробьёв также поблагодарил правоохранителей за помощь участникам СВО м за внимание к тем, кто возвращается с передовой.