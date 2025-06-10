В Подмосковье ведётся строительство 28 тротуаров вдоль региональных дорог

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

28 тротуаров строит вдоль региональных дорог в одиннадцати округах Московской области, работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



«В 11 муниципальных и городских округах Подмосковья ведётся строительство более 21 километра тротуаров. Они обеспечат местным жителям безопасный путь к домам, образовательным и спортивным учреждениям, а также к объектам транспортной инфраструктуры», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.
Он добавил, что тротуары строятся с учётом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья: на переходах предусмотрено понижение уровня тротуара до проезжей части. Кроме того, для комфорта слабовидящих используется тактильная плитка.
Лев Каштанов

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