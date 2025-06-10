В Подмосковье ведётся строительство 28 тротуаров вдоль региональных дорог
28 тротуаров строит вдоль региональных дорог в одиннадцати округах Московской области, работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В 11 муниципальных и городских округах Подмосковья ведётся строительство более 21 километра тротуаров. Они обеспечат местным жителям безопасный путь к домам, образовательным и спортивным учреждениям, а также к объектам транспортной инфраструктуры», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Он добавил, что тротуары строятся с учётом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья: на переходах предусмотрено понижение уровня тротуара до проезжей части. Кроме того, для комфорта слабовидящих используется тактильная плитка.