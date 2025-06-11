В Подмосковье завершили ремонт 16 муниципальных дорог
Шестнадцать муниципальных дорог общей протяжённостью 12.5 км капитально отремонтировали в пяти округах Московской области в текущем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Работы были проведены в малых населённых пунктах. На четырёх дорогах в рамках ремонта изменили тип покрытия – с грунтового на асфальтовое, благодаря чему проезд стал комфортнее», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Он добавил, что сейчас капитальный ремонт продолжается на 40 участках муниципальных дорог Подмосковья. А всего в этом сезоне планируется отремонтировать более 160 км дорог на 191 участке в 40 подмосковных округах, а на 138 участках уложить около 120 км асфальтобетонного покрытия