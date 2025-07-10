Смертность от туберкулёза в Подмосковье снизилась на 40%

10 июля 2025, 13:50

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области по итогам первых шести месяцев текущего года смертность от туберкулёза снизилась на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.







«По итогам двух кварталов 2025 года смертность от туберкулеза снизилась на 40% в сравнении с прошлым годом. Показатель составил 0,6 на 100 тысяч населения, а в июне прошлого года он был 1,0 на 100 тысяч населения», — сказал главврач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.