Смертность от туберкулёза в Подмосковье снизилась на 40%
В Московской области по итогам первых шести месяцев текущего года смертность от туберкулёза снизилась на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«По итогам двух кварталов 2025 года смертность от туберкулеза снизилась на 40% в сравнении с прошлым годом. Показатель составил 0,6 на 100 тысяч населения, а в июне прошлого года он был 1,0 на 100 тысяч населения», — сказал главврач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.В Подмосковье ведётся активная работа по профилактике туберкулёза, раннему выявлению и лечению этой болезни. В медицинскую инфраструктуру, ориентированную на борьбу с туберкулёзом, входит областной диспансер с 12 филиалами, 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов в составе больниц, а также шесть стационаров в общей сложности на 905 коек.