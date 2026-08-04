В Раменской больнице рассказали, чем действительно опасен борщевик

04 августа 2026, 20:48

оригинал Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Ирина Моисеева

Контакт с борщевиком Сосновского может привести к тяжёлому фотодерматиту даже без касания стеблей или листьев растения. Об этом предупредила заведующая кожно-венерологическим отделением Раменской больницы Оксана Вишневская.





Как отметила медик, для возникновения ожога достаточно пройти по территории, где растёт сорняк. Сильные аллергены фуранокумарины содержатся не только в соке, но и в пыльце сорняка. Они оседают на открытой коже и одежде.

«Ожог борщевиком происходит при непосредственном контакте с ним, но необязательно трогать растение руками. Вещества попадают на кожу и одежду, а затем под воздействием ультрафиолета появляется фитофотодерматит. Это дерматит двойного действия – от самого растения и от солнца», – пояснила врач.

«Это не так. Реакция будет острой именно на солнце. При этом она отсроченная – симптомы нарастают спустя час, два или три после контакта, поэтому есть время предотвратить тяжёлые последствия», – подчеркнула Оксана Вишневская.

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Ирина Моисеева

«Если через два-три дня появились покраснения, пузырьки или раздражение, идите к дерматологу. Ничего не вскрывайте и ничем не заклеивайте повреждённые участки. Дело в том, что под пластырем создаётся парниковый эффект, уменьшается приток кислорода, и к химическому ожогу присоединяется ещё и вторичная инфекция», – предостерегла врач.