По новой Народной программе ЕР в Подмосковье построят и обновят 550 объектов ЖКХ

29 сентября 2026, 11:05

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Более 550 объектов жилищно-коммунального хозяйства построят и отремонтируют в Московской области по новой Народной программе «Единой России» в 2026-2030 гг. Об этом сообщает пресс-служба партии.