По новой Народной программе ЕР в Подмосковье построят и обновят 550 объектов ЖКХ
Более 550 объектов жилищно-коммунального хозяйства построят и отремонтируют в Московской области по новой Народной программе «Единой России» в 2026-2030 гг. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Новая программа продолжает курс предыдущей на масштабное обновление всей инфраструктуры ЖКХ в регионе.
Например, в Электростали уже заработала новая котельная мощностью 15 МВт. Она снабжает теплом и горячей водой около пяти тысяч жителей микрорайона Восточный. Кроме того, в округе скоро запустят ещё три котельные — в Иванисове, Елизаветине и Фрязеве. А в округе Солнечногорск меняют трубы в посёлке Менделеево и микрорайоне Рекинцо-2, а также реконструируют котельную и трубопроводы в посёлке Миронцево.
Всего за последние пять лет в Московской области по Народной программе «Единой России» проложили около тысячи километров новых теплосетей, реконструировали и построили свыше 500 объектов питьевого водоснабжения и провели модернизацию 15 крупных очистных сооружений.
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