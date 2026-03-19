«По-особенному»: Татьяна Буланова призналась, что ей не хватает атмосферы 2000-х
Певица Татьяна Буланова считает начало 2000-х годов золотой эпохой российского шоу-бизнеса. По словам артистки, именно в этот период отечественная музыкальная индустрия встала на собственный путь развития.
В беседе с Общественной Службой Новостей Буланова рассказала, что нулевые запомнились ей временем активного роста. Она отметила, что тогда авторы начали писать качественные песни, а режиссёры снимали яркие клипы.
«Многие хиты тех времён звучали как-то по-особенному. Ты иногда переслушиваешь песни тех времён и задумываешься, почему сейчас нет таких хитов. Получается, что нулевые по праву можно назвать золотой эпохой российской музыкальной индустрии», — подчеркнула Татьяна.По словам певицы, указанный период запомнился ей отсутствием ограничений и изобилием новых товаров на прилавках. Кроме того, артистка призналась, что её собственные главные хиты появились именно на заре нулевых, поэтому это время вызывает у неё особые тёплые чувства.