«Я не сожалею об этом»: Михаил Галустян раскрыл, сколько у него бизнесов

19 марта 2026, 14:50

Михаил Галустян вложился в нейросети и назвал три сферы своего бизнеса

Комик и актёр Михаил Галустян в шоу Иды Галич «Есть вопросики» перечислил сферы, в которые вкладывает средства. Артист выделил три направления: личный бренд «Михаил Галустян», киноиндустрию и нейросети.





По словам шоумена, его имя уже начало работать самостоятельно. В сфере кино Галустян вместе с партнёром производит фильмы, сериалы и документальные ленты. Ещё одно направление бизнеса артиста связано с искусственным интеллектом.



Он сообщил, что сотрудничает с командой, которая создаёт нейро-видеоконтент, и назвал её одной из лучших в России. Кроме того, Галустян рассказал, почему закрыл ресторан «Кому люлей!?».

«Ковид его просто уничтожил. Да и не только «Кому люлей!?». Много проектов закрылось в то время, потому что было невозможно ничего сделать. Я не сожалею об этом. Это опыт», — заявил комик.