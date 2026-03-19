«Я не сожалею об этом»: Михаил Галустян раскрыл, сколько у него бизнесов
Комик и актёр Михаил Галустян в шоу Иды Галич «Есть вопросики» перечислил сферы, в которые вкладывает средства. Артист выделил три направления: личный бренд «Михаил Галустян», киноиндустрию и нейросети.
По словам шоумена, его имя уже начало работать самостоятельно. В сфере кино Галустян вместе с партнёром производит фильмы, сериалы и документальные ленты. Ещё одно направление бизнеса артиста связано с искусственным интеллектом.
Он сообщил, что сотрудничает с командой, которая создаёт нейро-видеоконтент, и назвал её одной из лучших в России. Кроме того, Галустян рассказал, почему закрыл ресторан «Кому люлей!?».
«Ковид его просто уничтожил. Да и не только «Кому люлей!?». Много проектов закрылось в то время, потому что было невозможно ничего сделать. Я не сожалею об этом. Это опыт», — заявил комик.При этом артист признался, что у него есть и другие коммерческие проекты, но предпочёл не раскрывать детали. Он заверил, что они полностью легальны.