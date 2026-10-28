Жители Подмосковья могут оформить компенсацию по социальной ипотеке онлайн
Участники программы «Социальная ипотека» могут подать заявление на компенсацию суммы основного долга по ипотечному кредиту с помощью оптимизированной услуги на региональном портале. Там также можно актуализировать данные для её получения, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
С начала года жители Подмосковья оформили 2600 онлайн-заявлений на предоставление льготных условий ипотеки.
«Мы видим, что эта услуга востребована, и стараемся сделать её ещё удобнее. Теперь участники «Социальной ипотеки» могут в электронном формате подать заявление на компенсацию основного долга, а при необходимости обновить банковские реквизиты, график платежей и персональные данные», – пояснили в ведомстве.Там напомнили, что право на оформление такой ипотеки в Московской области имеют специалисты сфер здравоохранения, образования, науки, промышленности и спорта. Кандидаты должны проработать в регионе следующие 10 лет.
Услугой «Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области» можно воспользоваться бесплатно.
Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить документы. Решение поступит в личный кабинет заявителя в течение 10 рабочих дней.