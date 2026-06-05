По подписанным на ПМЭФ договорам в АПК Подмосковья создадут 500 рабочих мест

05 июня 2026, 22:57

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Благодаря инвестиционным договорам в сельском хозяйстве, подписанным на Петербургском международном экономическом форуме, в Подмосковье создадут более 500 рабочих мест. Объём вложений в отрасль исчисляется миллиардами рублей, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





