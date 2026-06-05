По подписанным на ПМЭФ договорам в АПК Подмосковья создадут 500 рабочих мест
Благодаря инвестиционным договорам в сельском хозяйстве, подписанным на Петербургском международном экономическом форуме, в Подмосковье создадут более 500 рабочих мест. Объём вложений в отрасль исчисляется миллиардами рублей, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Главными темами аграрной повестки ПМЭФ-2026 стали развитие молочного животноводства, модернизация перерабатывающих мощностей, расширение тепличного хозяйства и возрождение звероводства.
Зелёный свет получили три масштабных проекта в молочной отрасли. В Наро-Фоминском городском округе построят молочно-товарную ферму на 2300 голов фуражного стада. Ввод предприятия в эксплуатацию обеспечит округ 50 новыми рабочими местами.
В муниципальном округе Зарайск появится молочный комплекс на 2400 голов фуражного стада. Производственная мощность комплекса превысит 23 500 тонн молока в год. На предприятии создадут более 50 рабочих мест.
Третий молочный комплекс возведут в городском округе Щёлково. Проект рассчитан на 1000 голов крупного рогатого скота, мощность будущего предприятия – 10 00 тонн молока в год. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2028 года. Там появится 50 рабочих мест.
Значительные средства направляют и на обновление действующих производств. Так, подписано соглашение о реконструкции АО «Мясокомбинат Клинский». К 2028 году выпуск продукции там вырастет более чем на 20% – с 33 000 до 40 000 тонн в год. Модернизация предприятия позволит создать дополнительно 50 рабочих мест.
Самым значительным по числу новых вакансий стал проект расширения тепличного комплекса «Иванисово» в Электростали. В рамках соглашения, подписанного на форуме, построят вторую очередь предприятия. Это дополнительно создаст 250 рабочих мест. Новые теплицы позволят нарастить объёмы производства свежих овощей и зелени.
Ещё одним знаковым проектом стало соглашение о строительстве фермы полного цикла по разведению норки в городском в Кашире. Инвестпроект предусматривает создание 65 рабочих мест.
Как отметили в ведомстве, суммарно шесть крупных инвестпроектов принесут в экономику региона десятки миллиардов рублей и гарантируют создание новых рабочих мест.
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Зелёный свет получили три масштабных проекта в молочной отрасли. В Наро-Фоминском городском округе построят молочно-товарную ферму на 2300 голов фуражного стада. Ввод предприятия в эксплуатацию обеспечит округ 50 новыми рабочими местами.
В муниципальном округе Зарайск появится молочный комплекс на 2400 голов фуражного стада. Производственная мощность комплекса превысит 23 500 тонн молока в год. На предприятии создадут более 50 рабочих мест.
Третий молочный комплекс возведут в городском округе Щёлково. Проект рассчитан на 1000 голов крупного рогатого скота, мощность будущего предприятия – 10 00 тонн молока в год. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2028 года. Там появится 50 рабочих мест.
Значительные средства направляют и на обновление действующих производств. Так, подписано соглашение о реконструкции АО «Мясокомбинат Клинский». К 2028 году выпуск продукции там вырастет более чем на 20% – с 33 000 до 40 000 тонн в год. Модернизация предприятия позволит создать дополнительно 50 рабочих мест.
Самым значительным по числу новых вакансий стал проект расширения тепличного комплекса «Иванисово» в Электростали. В рамках соглашения, подписанного на форуме, построят вторую очередь предприятия. Это дополнительно создаст 250 рабочих мест. Новые теплицы позволят нарастить объёмы производства свежих овощей и зелени.
Ещё одним знаковым проектом стало соглашение о строительстве фермы полного цикла по разведению норки в городском в Кашире. Инвестпроект предусматривает создание 65 рабочих мест.
Как отметили в ведомстве, суммарно шесть крупных инвестпроектов принесут в экономику региона десятки миллиардов рублей и гарантируют создание новых рабочих мест.
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО