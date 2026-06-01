В Подмосковье в 2026 году отловили более 3000 бездомных собак

В Московской области с начала года поймали более 3100 безнадзорных собак. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.





В Подмосковье реализуют программу ОСВВ («Отлов – Стерилизация – Вакцинация – Возврат»). Она направлена на гуманное регулирование численности бездомных животных.



В последние годы число прошедших программу особей снижается. С 13 500 в 2022-м она упала до 9200 собак в прошлом году.

«Все работы проводят с соблюдением принципов гуманного обращения. Животных ловят и доставляют в пункты временного содержания, где они проходят карантин, вакцинацию, стерилизацию и обработку от паразитов. После этого собакам устанавливают микрочип и ушную бирку – знак того, что собака уже прошла программу. Неагрессивных животных после реабилитации возвращают в привычную среду обитания», – рассказали в Минсельхозпроде.