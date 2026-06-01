В Подмосковье в 2026 году отловили более 3000 бездомных собак
В Московской области с начала года поймали более 3100 безнадзорных собак. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
В Подмосковье реализуют программу ОСВВ («Отлов – Стерилизация – Вакцинация – Возврат»). Она направлена на гуманное регулирование численности бездомных животных.
В последние годы число прошедших программу особей снижается. С 13 500 в 2022-м она упала до 9200 собак в прошлом году.
«Все работы проводят с соблюдением принципов гуманного обращения. Животных ловят и доставляют в пункты временного содержания, где они проходят карантин, вакцинацию, стерилизацию и обработку от паразитов. После этого собакам устанавливают микрочип и ушную бирку – знак того, что собака уже прошла программу. Неагрессивных животных после реабилитации возвращают в привычную среду обитания», – рассказали в Минсельхозпроде.
Животные, требующие дополнительного контроля или проявляющие агрессию, остаются под наблюдением в приютах на пожизненное содержание или до момента, когда для них найдётся новый владелец.
Обнаружив бродячую собаку без отличительной бирки, жители Московской области могут обратиться по круглосуточному телефону горячей линии 8 (800) 550-65-22. Операторы уточнят детали и передадут заявку в службу отлова.