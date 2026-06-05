Подмосковные генетики получили гибридных телят от скрещивания коров с зебу
В Федеральном исследовательском центре животноводства имени Л.К. Эрнста в Подольске получили первых гибридных телят от скрещивания высокопродуктивных молочных пород с зебу. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Работу вели в рамках программы развития Национального центра генетических ресурсов сельскохозяйственных животных. Перед родоначальниками стояла задача объединить выдающуюся молочную продуктивность европейских пород с выносливость и жароустойчивостью зебувидного скота.
«Идея имеет под собой прочную научную основу и впечатляющие мировые прецеденты. Зебувидный скот широко распространён в Азии и Южной Америке. Он обладает природной устойчивостью к высоким температурам, но по надоям значительно уступает молочным породам. Объединить сильные стороны обоих типов пытались в 1970-80-х годах в опытном хозяйстве «Снегири» Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина РАН. Сегодня эта работа выходит на принципиально новый уровень благодаря современным геномным методам селекции и репродуктивным биотехнологиям», – пояснили в ведомстве.На свет появились пять телят, полученных от скрещивания зебувидных коров с быками голштинской и симментальской пород. Малыши здоровы и активны. Эти гибриды станут родоначальниками новых селекционных форм.
Трёх тёлочек с голштинскими корнями назвали в честь прихода весны Повиликой, Чередой и Полынью. Как утверждают специалисты, они отличаются добродушным нравом. Привыкнув к человеку, охотно подставляют бок и шею для почёсывания. Их ровесницы от скрещивания с симментальской породой получили имена Еленая Прекрасная и Василиса Премудрая.
В министерстве рассказали, что все пятеро подопечных находятся под наблюдением учёных. В перспективе именно им предстоит заложить основу создания улучшенных генотипов крупного рогатого скота, сочетающих высокие удои с адаптационными качествами.