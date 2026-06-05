Подмосковные генетики получили гибридных телят от скрещивания коров с зебу

05 июня 2026, 19:44

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода

В Федеральном исследовательском центре животноводства имени Л.К. Эрнста в Подольске получили первых гибридных телят от скрещивания высокопродуктивных молочных пород с зебу. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Работу вели в рамках программы развития Национального центра генетических ресурсов сельскохозяйственных животных. Перед родоначальниками стояла задача объединить выдающуюся молочную продуктивность европейских пород с выносливость и жароустойчивостью зебувидного скота.

«Идея имеет под собой прочную научную основу и впечатляющие мировые прецеденты. Зебувидный скот широко распространён в Азии и Южной Америке. Он обладает природной устойчивостью к высоким температурам, но по надоям значительно уступает молочным породам. Объединить сильные стороны обоих типов пытались в 1970-80-х годах в опытном хозяйстве «Снегири» Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина РАН. Сегодня эта работа выходит на принципиально новый уровень благодаря современным геномным методам селекции и репродуктивным биотехнологиям», – пояснили в ведомстве.