Подмосковный робот Светлана помог подтвердить или отменить 2 млн записей к врачу

19 августа 2026, 16:17

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Робот Светлана позволяет подмосковным пациентам записаться на приём к медикам и вызывать врача на дом. Голосовой помощник помог жителям Подмосковья подтвердить или отменить более двух миллионов записей к врачу, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.





Помимо этого, Светлана выполняет исходящие вызовы и напоминает о продлении электронного рецепта на льготное лекарство. А за день до визита к врачу робот звонит пациентам и просит подтвердить, перенести или отменить запись.

«Голосовой помощник напоминает пациентам о предстоящем приёме у врача за сутки до визита. При необходимости пациент может скорректировать или отменить запись в ходе телефонного разговора. Освободившееся время автоматически становится доступным для записи других пациентов. С начала года с помощью робота Светланы жители Подмосковья подтвердили или отменили уже более двух миллионов записей к врачу», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.