Подмосковный робот Светлана помог подтвердить или отменить 2 млн записей к врачу
Робот Светлана позволяет подмосковным пациентам записаться на приём к медикам и вызывать врача на дом. Голосовой помощник помог жителям Подмосковья подтвердить или отменить более двух миллионов записей к врачу, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Помимо этого, Светлана выполняет исходящие вызовы и напоминает о продлении электронного рецепта на льготное лекарство. А за день до визита к врачу робот звонит пациентам и просит подтвердить, перенести или отменить запись.
«Голосовой помощник напоминает пациентам о предстоящем приёме у врача за сутки до визита. При необходимости пациент может скорректировать или отменить запись в ходе телефонного разговора. Освободившееся время автоматически становится доступным для записи других пациентов. С начала года с помощью робота Светланы жители Подмосковья подтвердили или отменили уже более двух миллионов записей к врачу», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Там напомнили, что звонки осуществляются с номера +7 (498) 550-31-35.
Записаться на приём к врачу можно также через чат-бот Денис в мессенджере МАХ, на региональном портале госуслуг «Здоровье» или в приложении «Добродел Здоровье».